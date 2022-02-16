Украина с медалью Абраменко поднялась на 23-е место общего зачета. Норвегия по прежнему в лидерах

В Пекине завершился двенадцатый день зимних Олимпийских Игр

Александр Абраменко / фото - Getty Images

В Пекине завершился двенадцатый день зимних Олимпийских Игр в Пекине.

В общем медальном зачете по прежнему лидирует сборная Норвегии, собравшая на данный момент 28 медалей (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Ее ближайшая конкурентка – команда Германии, которая имеет в своем активе 20 наград (10 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых). Тройку лидеров замыкает сборная США (19 медалей: 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых).

Серебряная медаль Александра Абраменко в лыжной акробатике стала первой для Украины и позволила сборной подняться на 23-е место медального зачета.

Эмоции Абраменко после завоевания медали Пекина-2022.