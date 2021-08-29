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Украина сохранила 5-е место в зачете, завоевав уже больше 40 медалей в Токио
Первое место у команды Китая
20:38
Оксана Зубковская / фото - hromadske.tv
В Токио, Япония, продолжаются Паралимпийские игры. По итогам очередного, пятого, соревновательного дня Украина сохранила 5-е место в общем медальном зачете.
На счету у «сине-желтых» 43 награды, 10 из которых золотые, 22 серебряные и 11 бронзовых. По общему количеству медалей украинцы обгоняют сборную США и занимают 4-е место.
Первое место в зачете продолжает занимать Китай.
Оксана Зубковская стала чемпионкой Паралимпиады в прыжках в длину.