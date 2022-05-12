Україна – в топ-3 найкращих команд в історії Дефлімпійських ігор за кількістю нагород

Наші спортсмени продовжують феєрити на турнірі у Бразилії

Українці на Дефлімпіаді-2021 / Фото - Facebook

В Бразилії завершився 10-й день Дефлімпіади-2021.За підсумками змагального дня українська команда завоювала 7 медалей: 1 золото, 1 срібло та 5 бронзових медалей.Золоту нагороду в греко-римській боротьбі (82 кг) здобувСрібло в настільному тенісі виборолаБронзові нагороди завоювали(греко-римська боротьба, 60 кг),(греко-римська боротьба, 97 кг),(малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції),(настільний теніс).Також бронзову нагороду здобули бадмінтоністкита. Ця нагорода стала першою медаллю України в історії у цьому виді спорту на Дефлімпіадах.Україна очолює медальний залік з результатом у 48 золотих, 30 срібних та 32 бронзові нагороди.Україна увійшла до топ-3 найкращих результатів в історії Дефлімпійських ігор. Вона повторила третій показник результативності, який встановила збірна США (110 нагород на Дефлімпіаді-1981).Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.