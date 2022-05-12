Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Україна – в топ-3 найкращих команд в історії Дефлімпійських ігор за кількістю нагород
Наші спортсмени продовжують феєрити на турнірі у Бразилії
10:48
Українці на Дефлімпіаді-2021 / Фото - FacebookВ Бразилії завершився 10-й день Дефлімпіади-2021.
За підсумками змагального дня українська команда завоювала 7 медалей: 1 золото, 1 срібло та 5 бронзових медалей.
Золоту нагороду в греко-римській боротьбі (82 кг) здобув Роман Ященко.
Срібло в настільному тенісі виборола Карина Завіновська.
Бронзові нагороди завоювали Віталій Бутенко (греко-римська боротьба, 60 кг), Андрій Косов (греко-римська боротьба, 97 кг), Олександр Костик (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, три позиції), Роксолана Будник (настільний теніс).
Також бронзову нагороду здобули бадмінтоністки Богдана Губаньова та Софія Черноморова. Ця нагорода стала першою медаллю України в історії у цьому виді спорту на Дефлімпіадах.
Україна очолює медальний залік з результатом у 48 золотих, 30 срібних та 32 бронзові нагороди.
Україна увійшла до топ-3 найкращих результатів в історії Дефлімпійських ігор. Вона повторила третій показник результативності, який встановила збірна США (110 нагород на Дефлімпіаді-1981).
Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.
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