Украина – в топ-6 медального зачета Паралимпиады-2020

Украинские спортсмены завоевали почти 100 медалей на Играх в Токио

Елизавета Мерешко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Завершились последние соревнования на Паралимпийских играх-2020.



На финише Токио-2020 украинским спортсменам не удалось завоевать награды, а вот атлеты из Нидерландов сумели за счет 25-й золотой медали помочь своей стране обойти Украину в медальном зачете.

Всего наши паралимпийцы завоевали 98 медалей – 24 высшей пробы, 47 серебряных и 27 бронзовых. По количеству наград Украина в первой пятерке.