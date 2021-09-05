Украина осталась без золотых медалей в предпоследний день Паралимпиады
Украина – в топ-6 медального зачета Паралимпиады-2020
Украинские спортсмены завоевали почти 100 медалей на Играх в Токио
10:00
Елизавета Мерешко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Завершились последние соревнования на Паралимпийских играх-2020.
На финише Токио-2020 украинским спортсменам не удалось завоевать награды, а вот атлеты из Нидерландов сумели за счет 25-й золотой медали помочь своей стране обойти Украину в медальном зачете.
Всего наши паралимпийцы завоевали 98 медалей – 24 высшей пробы, 47 серебряных и 27 бронзовых. По количеству наград Украина в первой пятерке.