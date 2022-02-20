Украина в третий раз в истории завершила Олимпийские игры с одной медалью

Ранее это происходило в Нагано и Пхенчхане

Фото: НОК Украины В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры-2022. Сборная Украины завоевала одну серебряную награду и заняла 25 место в медальном зачете. Украина в третий раз в истории завершает Игры с одной медалью в «копилке». Ранее это происходило в Нагано-1998 (1 серебро) и Пхенчхане-2018 (1 золото). В первом случае это было 18 место в медальном зачете, во втором – 21. Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2022.

Сергей Остапенко