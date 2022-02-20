В Пекине-2022 Украина повторила достижение Турина-2006
Украина в третий раз в истории завершила Олимпийские игры с одной медалью
Ранее это происходило в Нагано и Пхенчхане
14:52
Фото: НОК Украины
В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры-2022.
Сборная Украины завоевала одну серебряную награду и заняла 25 место в медальном зачете.
Украина в третий раз в истории завершает Игры с одной медалью в «копилке». Ранее это происходило в Нагано-1998 (1 серебро) и Пхенчхане-2018 (1 золото). В первом случае это было 18 место в медальном зачете, во втором – 21.
Комментарии 0