Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку

Випереджає США на 26 нагород

Фото - facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України продовжує лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади, що проходить в Бразилії.

В четвертий день змагань наша команда завоювала вісім медалей, п’ять з яких золоті і ще три – срібні.

Всі медалі збірної України в четвертий день Дефлімпіади-2021:

Золото

командне дзюдо чоловіки, командне дзюдо жінки, кульова стрільба – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 10 метрів), Віолета Ликова (пневматична гвинтівка, 10 метрів), плавання – Олексій Коломієць (100 метрів брасом).

Срібло

плавання – Аніта Махник (100 метрів брасом), Владислав Гриценко (100 метрів брасом), естафета 4х200 вільним стилем

Варто відзначити, що змагання в дзюдо вже завершилися і команда України виграла медальний залік в цьому виді спорту, здобувши 13 нагород (5+2+6).

Зрештою, Україна продовжує з неймовірним відривом лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади, випереджаючи команду США на 16 золотих медалей, або ж на 26 нагород загалом.

Топ-5 медального заліку

1. Україна – 24+9+13 (46)

2. США – 8+2+10 (20)

3. Японія – 6+4+4 (14)

4. Іран – 4+5+6 (15)

5. Франція – 3+0+4 (7)

Варто відзначити, що Україна ще ніколи не здобувала таку кількість золотих медалей на Дефлімпійських іграх. Вона вже є рекордною для нашої команди на подібних змаганнях, хоч нагороди будуть розігруватися до 15 травня.

Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.