Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку
Збірна України продовжує лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади, що проходить в Бразилії.
В четвертий день змагань наша команда завоювала вісім медалей, п’ять з яких золоті і ще три – срібні.
Всі медалі збірної України в четвертий день Дефлімпіади-2021:
Золото
- командне дзюдо чоловіки, командне дзюдо жінки, кульова стрільба – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 10 метрів), Віолета Ликова (пневматична гвинтівка, 10 метрів), плавання – Олексій Коломієць (100 метрів брасом).
Срібло
- плавання – Аніта Махник (100 метрів брасом), Владислав Гриценко (100 метрів брасом), естафета 4х200 вільним стилем
Варто відзначити, що змагання в дзюдо вже завершилися і команда України виграла медальний залік в цьому виді спорту, здобувши 13 нагород (5+2+6).
Зрештою, Україна продовжує з неймовірним відривом лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади, випереджаючи команду США на 16 золотих медалей, або ж на 26 нагород загалом.
Топ-5 медального заліку
1. Україна – 24+9+13 (46)
2. США – 8+2+10 (20)
3. Японія – 6+4+4 (14)
4. Іран – 4+5+6 (15)
5. Франція – 3+0+4 (7)
Варто відзначити, що Україна ще ніколи не здобувала таку кількість золотих медалей на Дефлімпійських іграх. Вона вже є рекордною для нашої команди на подібних змаганнях, хоч нагороди будуть розігруватися до 15 травня.
Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.
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