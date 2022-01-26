Украина возьмет медаль ОИ? Букмекеры склоняются к тому, что – нет

Олимпиада начнется 4 февраля

Недавно мы рассказали, как букмекеры оценивают шансы украинских олимпийцев взять золотую медаль Игр-2022 в Пекине.

В этот раз познакомим вас с котировками на то, выиграют ли «сине-желтые» хотя бы одну медаль в столице Китая.

И, к сожалению, аналитики не верят в украинцев: коэффициент на то, что наши олимпийцы возьмут хотя бы одну награду – 2,4, в то же время на противоположный исход можно поставить за 1,53.

Напомним, за семь предыдущих зимних Олимпийских игр сборная Украины выиграла восемь медалей.