Сутки в пути. Сборная Украины по биатлону отправилась в Пекин на ОИ-2022
Украина возьмет медаль ОИ? Букмекеры склоняются к тому, что – нет
Олимпиада начнется 4 февраля
18:06
Недавно мы рассказали, как букмекеры оценивают шансы украинских олимпийцев взять золотую медаль Игр-2022 в Пекине.
В этот раз познакомим вас с котировками на то, выиграют ли «сине-желтые» хотя бы одну медаль в столице Китая.
И, к сожалению, аналитики не верят в украинцев: коэффициент на то, что наши олимпийцы возьмут хотя бы одну награду – 2,4, в то же время на противоположный исход можно поставить за 1,53.
Напомним, за семь предыдущих зимних Олимпийских игр сборная Украины выиграла восемь медалей.