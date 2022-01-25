Украина возьмет золото ОИ-2022? Рассказываем, что думают об этом букмекеры

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18:30 Краматорск - Мариуполь 2:1 Окончен
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01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
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19:30 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
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02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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Украина возьмет золото ОИ-2022? Рассказываем, что думают об этом букмекеры

По мнению аналитиков, шансы, мягко говоря, невелики
Olympics Пекин-2022
12:58
Украина возьмет золото ОИ-2022? Рассказываем, что думают об этом букмекеры
Фото: Getty Images

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры-2022.

Украину на главных стартах четырехлетия представят 45 спортсменов, в том числе и четыре олимпийских чемпиона: Александр Абраменко, Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Тем не менее, букмекеры не верят, что украинцы выиграют хотя бы одну золотую медаль в Пекине. Согласно их котировкам, на то, что у Украины будет золото можно поставить за 6,5, при этом ставка с обратным исходом идет за 1,09.

А что думаете вы, украинцы посрамят букмекеров?

Напомним, предстоящие Игры станут восьмыми для независимой Украины. На предыдущих Олимпиадах украинцы трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Сергей Остапенко
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