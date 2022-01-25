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Украина возьмет золото ОИ-2022? Рассказываем, что думают об этом букмекеры
По мнению аналитиков, шансы, мягко говоря, невелики
12:58
Фото: Getty Images
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры-2022.
Украину на главных стартах четырехлетия представят 45 спортсменов, в том числе и четыре олимпийских чемпиона: Александр Абраменко, Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк.
Тем не менее, букмекеры не верят, что украинцы выиграют хотя бы одну золотую медаль в Пекине. Согласно их котировкам, на то, что у Украины будет золото можно поставить за 6,5, при этом ставка с обратным исходом идет за 1,09.
А что думаете вы, украинцы посрамят букмекеров?
Напомним, предстоящие Игры станут восьмыми для независимой Украины. На предыдущих Олимпиадах украинцы трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.
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