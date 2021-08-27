Украина впервые в истории завоевала медаль Паралимпиады в командном фехтовании

Рапиристки стали вице-чемпионками Токио-2020

Фото: politeka.net

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала медаль Паралимпийских игр-2020.



Эта награда стала первой командной в истории нашей страны на Паралимпиадах. Евгения Бреус, Наталия Мандрик и Елена Федота добыли три победы в предварительном раунде.

В полуфинале украинки одолели представительниц Гонконга. В золотом финале ожидали представительницы Китая. И если ранее их удалось победить с минимальным перевесом – 45:44, то на сей раз китаянки сумели взять уверенный реванш и завоевать золото Паралимпиады – 17:45.

Напомним, что пловчиха Анна Стеценко завоевала третье золото сборной Украины на Паралимпийских играх-2020.