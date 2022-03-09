Украинцы завоевали еще две медали Паралимпийских игр-2022
Украина впервые за Паралимпиаду-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета
Теперь на втором месте Канада
09 марта 14:01
Фото: facebook.com-NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
9 декабря украинцы завоевали две награды на Паралимпийских играх-2022.
Сборная Украины впервые за Паралимпиаду-2022 откатилась на третью строчку медального зачета – на второе место переместились канадские параатлеты, которые за соревнования завоевали на одно золото больше.
Напомним, что Оксана Шишкова завоевала четвертую медаль Пекина-2022, а Григорий Вовчинский – третью.
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