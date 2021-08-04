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Украина выступила на ОИ-2020 лучше, чем на провальных Играх в Рио-де-Жанейро

В копилке сборной уже гарантировано 12 медалей
Olympics Токио-2020
4 августа 18:30
Украина выступила на ОИ-2020 лучше, чем на провальных Играх в Рио-де-Жанейро
Жан Беленюк Getty Images

Сборная Украины на Олимпийских играх-2020 показала лучший результат, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В Бразилии украинца удалось завоевать 11 наград, а в Японии в копилке у «сине-желтых» уже гарантировано 12 медалей.

Первую бронзовую медаль в Токио завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.

Игорь Рейзлин в фехтовании стал обладателем второй бронзы.

Знаменосец Елена Костевич в паре с Олегом Омельчуком выиграли медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала историческую награду Олимпийских игр.

Пловец Михаил Романчук пока что является единственным украинцем, которому удалось выиграть 2 награды в Японии.

Не менее важную медаль завоевали украинские синхронистки Марта Федина и Виктория Савчук.

Политическая деятельность не помешала борцу Жану Беленюк стать обладателем первого украинского золота.

Алла Черкасова не оставила женскую борьбу без медалей.

Парвиз Насибов на ковре принес Украине второе серебро.

Ирина Коляденко оформила крайнюю бронзу 12-го соревновательного дня на Олимпиаде.

Гарантированную награду в боксе получит украинец Александр Хижняк, который уверенно вышел в полуфинал и подерется 5 августа против филиппинца Эумира Марсиаля.

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Игорь Рейзлин Михаил Романчук Жан Беленюк Дарья Белодед Алла Черкасова Ирина Коляденко Парвиз Насибов

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