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Украина заняла 44-е место в зачете ОИ-2020, а какое место нам прогнозировали перед Играми?

В Министерстве молодежи и спорта рассчитывали на четыре золота, на деле получили только одно
Olympics Токио-2020
08:18
Украина заняла 44-е место в зачете ОИ-2020, а какое место нам прогнозировали перед Играми?
Фото: Getty Images

Завершились Олимпийские игр-2020 в Токио. Сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла 44-е место.

При этом перед началом Игр в Министерстве молодежи и спорта прогнозировали, что Украина попадет в топ-15. Спортивные функционеры рассчитывали на четыре золотые медали, на деле украинские атлеты завоевали только одну награду высшей пробы.

44-е место – худший показатель в истории страны.

Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем.

Сергей Остапенко
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Комментарии 2

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10 августа 2021г. 12:23
Спасибо гутсайту м бубке за такое выступление так они ещё и довольны таким выступлением
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10 августа 2021г. 08:36
Нереальный позор-пятый десяток
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