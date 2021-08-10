Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020
Украина заняла 44-е место в зачете ОИ-2020, а какое место нам прогнозировали перед Играми?
В Министерстве молодежи и спорта рассчитывали на четыре золота, на деле получили только одно
08:18
Фото: Getty Images
Завершились Олимпийские игр-2020 в Токио. Сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла 44-е место.
При этом перед началом Игр в Министерстве молодежи и спорта прогнозировали, что Украина попадет в топ-15. Спортивные функционеры рассчитывали на четыре золотые медали, на деле украинские атлеты завоевали только одну награду высшей пробы.
44-е место – худший показатель в истории страны.
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем.
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