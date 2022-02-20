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Украина завершила Олимпийские игры-2022 с одной медалью Абраменко

В итоговом медальном зачете «сине-желтые» финишировали на 25-м месте
Olympics Пекин-2022
09:45
Украина завершила Олимпийские игры-2022 с одной медалью Абраменко
Александр Абраменко / фото - Getty Images

В Пекине завершились зимние Олимпийские игры-2022.

Для сборной Украины старты выдались не самыми успешными. Единственным медалистом команды стал Александр Абраменко, завоевавший серебро в лыжной акробатике. Стоит отметить, что на прошлых Играх в Пхенчхане-2022 «сине-желтые» также финишировали с одной медалью, правда золотой. Ее обладателем является тот же Абраменко.

В общем медальном зачете Украина заняла 25-е место.

Напомним, сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом.

Михаил Рыбак
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Александр Абраменко Пекин-2022

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