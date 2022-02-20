Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Украина завершила Олимпийские игры-2022 с одной медалью Абраменко
В итоговом медальном зачете «сине-желтые» финишировали на 25-м месте
09:45
Александр Абраменко / фото - Getty Images
В Пекине завершились зимние Олимпийские игры-2022.
Для сборной Украины старты выдались не самыми успешными. Единственным медалистом команды стал Александр Абраменко, завоевавший серебро в лыжной акробатике. Стоит отметить, что на прошлых Играх в Пхенчхане-2022 «сине-желтые» также финишировали с одной медалью, правда золотой. Ее обладателем является тот же Абраменко.
В общем медальном зачете Украина заняла 25-е место.
Напомним, сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом.