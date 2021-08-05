Украина завоевала 12-ю медаль Токио-2020. Это уже лучше, чем Рио-де-Жанейро

Но для окончательного успеха Игр-2020 нужно еще минимум одно золото и три серебра





Жан Беленюк с золотой медалью / Фото: getty images

Благодаря третьему месту Людмилы Лузан в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м количество медалей сборной Украины на Олимпийских играх в Токио увеличилось до 12.



Украинцам удалось превзойти достижение Рио-де-Жанейро, когда домой смогли привезти лишь 11 медалей. При этом, если количественно Токио-2020 проходят лучше для сине-желтых, то качество драгметалла нужно еще подтянуть.

Напомним, первую золотую медаль для Украины в Токио-2020 завоевал Жан Беленюк.