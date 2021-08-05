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Украина завоевала 12-ю медаль Токио-2020. Это уже лучше, чем Рио-де-Жанейро

Но для окончательного успеха Игр-2020 нужно еще минимум одно золото и три серебра

Olympics Токио-2020
07:37
Украина завоевала 12-ю медаль Токио-2020. Это уже лучше, чем Рио-де-Жанейро
Жан Беленюк с золотой медалью / Фото: getty images

Благодаря третьему месту Людмилы Лузан в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м количество медалей сборной Украины на Олимпийских играх в Токио увеличилось до 12.

Украинцам удалось превзойти достижение Рио-де-Жанейро, когда домой смогли привезти лишь 11 медалей. При этом, если количественно Токио-2020 проходят лучше для сине-желтых, то качество драгметалла нужно еще подтянуть.


Напомним, первую золотую медаль для Украины в Токио-2020 завоевал Жан Беленюк.

Карен Агабекян
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