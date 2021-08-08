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Украина завоевала 19 медалей в Токио – не худший наш показатель, но в общем зачете мы так низко не были еще никогда
Все дело в том, что золото у украинцев только одно
09:43
Фото: Getty Images
На Олимпийских играх-2020 в Токио Украина завоевала 19 медалей.
По количеству наград мы повторили наше достижение в Лондоне-2012 и превзошли Рио-2016 (11 медалей). Тем не менее, и в Рио, и тем более, в Лондоне, Украина в итоговом общем зачете занимала гораздо более высокое место, чем сейчас.
Все дело в том, что впервые в истории украинские атлеты на Олимпиаде завоевали всего одну золотую медаль, а на место в зачете, главным образом, влияют именно золотые награды.
Позже ожидайте детальный разбор и статистические данные выступления Украины в Токио.
Напомним, Игр-2020 закрываются сегодня, 8 августа, в 14:00.
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