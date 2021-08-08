Украина завоевала 19 медалей в Токио – не худший наш показатель, но в общем зачете мы так низко не были еще никогда

Все дело в том, что золото у украинцев только одно

Фото: Getty Images На Олимпийских играх-2020 в Токио Украина завоевала 19 медалей. По количеству наград мы повторили наше достижение в Лондоне-2012 и превзошли Рио-2016 (11 медалей). Тем не менее, и в Рио, и тем более, в Лондоне, Украина в итоговом общем зачете занимала гораздо более высокое место, чем сейчас. Все дело в том, что впервые в истории украинские атлеты на Олимпиаде завоевали всего одну золотую медаль, а на место в зачете, главным образом, влияют именно золотые награды.

Позже ожидайте детальный разбор и статистические данные выступления Украины в Токио. Напомним, Игр-2020 закрываются сегодня, 8 августа, в 14:00.

Сергей Остапенко