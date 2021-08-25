Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
В первый день Паралимпийских игр-2020 в Токио сборная Украины завоевала восемь медалей:
Серебро Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, категория А);
Серебро Олена Федота (фехтование на колясках, сабля, категория А);
Серебро Антон Коль (плавание, 100 м на спине, класс S1);
Серебро Максим Крипак (плавание, 50 м в/c, класс S10);
Серебро Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляй, класс S13);
Бронза Анна Гюнтер (плавание, 50 м в/c, класс - S6);
Бронза Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля, категория А).
Единственное золото на счету Елизаветы Мерешко, которая на дистанции 50 м вольным стилем обновила рекорд Игр.
В медальном зачете после первого соревновательного дня сборная Украины расположилась на пятом месте, а по количеству завоеванных медалей – на втором:
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