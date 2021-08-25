Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 120) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 0:0 Отложен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
21:55 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр

В медальном зачете «сине-желтая» команда расположилась на пятом месте
Olympics Токио-2020
15:21
Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
Елизавета Мерешко / Скриншот

В первый день Паралимпийских игр-2020 в Токио сборная Украины завоевала восемь медалей:

Серебро Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, категория А);

Серебро Олена Федота (фехтование на колясках, сабля, категория А);

Серебро Антон Коль (плавание, 100 м на спине, класс S1);

Серебро Максим Крипак (плавание, 50 м в/c, класс S10);

Серебро Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляй, класс S13);

Бронза Анна Гюнтер (плавание, 50 м в/c, класс - S6);

Бронза Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля, категория А).

Единственное золото на счету Елизаветы Мерешко, которая на дистанции 50 м вольным стилем обновила рекорд Игр.

В медальном зачете после первого соревновательного дня сборная Украины расположилась на пятом месте, а по количеству завоеванных медалей – на втором:


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко
«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко
17:38
Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр
Токио-2020
15:21
Мерешко принесла Украине первое золото на Паралимпийских играх
Мерешко принесла Украине первое золото на Паралимпийских играх
13:57
Украинцы завоевали 2 первые медали на Паралимпиаде в Токио
Украинцы завоевали 2 первые медали на Паралимпиаде в Токио
Токио-2020
12:13
Форма Олимпийской сборной Украины в Токио была признана одной из лучших
Форма Олимпийской сборной Украины в Токио была признана одной из лучших
Токио-2020
11:46
В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр
В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр
Токио-2020
24 августа 18:11
«Сказочники. Украинцы сидят рядом с нами». И.о. президента ПКР опроверг конфликт на открытие Игр-2020
«Сказочники. Украинцы сидят рядом с нами». И.о. президента ПКР опроверг конфликт на открытие Игр-2020
Токио-2020
24 августа 17:52
Губерниев: «Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр, чтобы не стоять с россиянами»
Губерниев: «Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр, чтобы не стоять с россиянами»
Токио-2020
24 августа 16:42
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Без него никак. В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай COVID-19
Токио-2020
24 августа 11:41
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости