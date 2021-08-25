Украина завоевала восемь медалей в первый день Паралимпийских игр

В медальном зачете «сине-желтая» команда расположилась на пятом месте

Елизавета Мерешко / Скриншот

В первый день Паралимпийских игр-2020 в Токио сборная Украины завоевала восемь медалей:

Серебро Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, категория А);

Серебро Олена Федота (фехтование на колясках, сабля, категория А);

Серебро Антон Коль (плавание, 100 м на спине, класс S1);

Серебро Максим Крипак (плавание, 50 м в/c, класс S10);

Серебро Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляй, класс S13);

Бронза Анна Гюнтер (плавание, 50 м в/c, класс - S6);

Бронза Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля, категория А).

Единственное золото на счету Елизаветы Мерешко, которая на дистанции 50 м вольным стилем обновила рекорд Игр.

В медальном зачете после первого соревновательного дня сборная Украины расположилась на пятом месте, а по количеству завоеванных медалей – на втором: