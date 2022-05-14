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Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку

Наші команди розігрували між собою золото в пляжному волейболі
Olympics
10:34
Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку
Фото - facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України завоювала 13 медалей Дефлімпіади в дванадцятий день змагань і довела загальну кількість нагород на Іграх-2021 вже до 129.

Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади:

Золото

  • Чоловіча збірна України з баскетболу

  • Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – пляжний волейбол, чоловіки

  • Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – пляжний волейбол, жінки

  • Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна – легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м

  • Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола – легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м

Срібло

  • Чоловіча збірна України з волейболу

  • Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – пляжний волейбол, чоловіки

  • Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2) – пляжний волейбол, жінки

  • Урсуленко Наталія – легка атлетика метання диска

  • Потапенко Катерина – легка атлетика, потрійний стрибок

  • Вишинський Дмитро – легка атлетика, біг на 200 м

Бронза

  • Жіноча збірна України з волейболу

  • Матвієвська Юлія – легка атлетика, потрійний стрибок

Нагадаємо, перемога збірної України з баскетболу стала для нас першою в історії на Дефлімпіаді.

Сергей Лукьяненко
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Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку
Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку
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