Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку

Наші команди розігрували між собою золото в пляжному волейболі

Фото - facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України завоювала 13 медалей Дефлімпіади в дванадцятий день змагань і довела загальну кількість нагород на Іграх-2021 вже до 129.

Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади:

Золото

Чоловіча збірна України з баскетболу

Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – пляжний волейбол, чоловіки

Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – пляжний волейбол, жінки

Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна – легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м

Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола – легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м

Срібло

Чоловіча збірна України з волейболу

Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – пляжний волейбол, чоловіки

Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2) – пляжний волейбол, жінки

Урсуленко Наталія – легка атлетика метання диска

Потапенко Катерина – легка атлетика, потрійний стрибок

Вишинський Дмитро – легка атлетика, біг на 200 м

Бронза

Жіноча збірна України з волейболу

Матвієвська Юлія – легка атлетика, потрійний стрибок

Нагадаємо, перемога збірної України з баскетболу стала для нас першою в історії на Дефлімпіаді.