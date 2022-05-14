Україна завоювала ще 13 медалей на Дефлімпіаді і продовжує лідирувати у медальному заліку
Збірна України завоювала 13 медалей Дефлімпіади в дванадцятий день змагань і довела загальну кількість нагород на Іграх-2021 вже до 129.
Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади:
Золото
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Чоловіча збірна України з баскетболу
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Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – пляжний волейбол, чоловіки
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Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – пляжний волейбол, жінки
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Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна – легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м
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Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола – легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м
Срібло
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Чоловіча збірна України з волейболу
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Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – пляжний волейбол, чоловіки
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Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2) – пляжний волейбол, жінки
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Урсуленко Наталія – легка атлетика метання диска
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Потапенко Катерина – легка атлетика, потрійний стрибок
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Вишинський Дмитро – легка атлетика, біг на 200 м
Бронза
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Жіноча збірна України з волейболу
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Матвієвська Юлія – легка атлетика, потрійний стрибок
Нагадаємо, перемога збірної України з баскетболу стала для нас першою в історії на Дефлімпіаді.
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