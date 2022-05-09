Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку
Також в скарбничку команди поклали одне срібло та чотири бронзи
12:13
Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна / Фото - FacebookВ Бразилії завершився 7-й день Дефлімпіади-2021.
За підсумками змагального дня українська команда завоювала 13 медалей: 8 золотих, 1 срібло та 4 бронзи.
Золоті нагороди здобули:
– Єлизавета Топчанюк – шосейний велоспорт критеріум;
– Назар Левицький та Ганна Федосєєва – спортивне орієнтування у суперспринті – естафета, мікст;
– Інна Афонченко та Олексій Лазебник – кульова стрільба з пневматичного пістолета на 10 м – мікст;
– Наталія Урсуленко – штовхання ядра;
– Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна – естафета 4х400 м – мікст;
– Роксолана Овчаренко та Максим Будник – настільний теніс – мікст;
– Ірина Терещенко – плавання – 100 м брасом;
– Артем Карниш, Іван Зіненко, Максим Дудник та Владислав Адамович – плавання – естафета 4х200 м вільним стилем.
Срібну медаль у семиборстві завоювала Катерина Потапенко.
Бронзові нагороди у скарбничку команди поклали Микола Носенко (біг на 100 м), Геннадій Закладний та Юлія Ходько (настільний теніс – мікст), Владислав Кремляков (плавання – 50 м на спині) та Марія Леванович (тхеквондо – до 67 кг)
Україна продовжує очолювати медальний залік турніру:
1. Україна – 39-16-22 (77 медалей)
2. США – 14-4-16 (34)
3. Японія – 10-6-8 (24)
Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.
«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
Комментарии 0