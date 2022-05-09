Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:4 Окончен
16:00 Арсенал - Лидс 2:1 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 4:1 Окончен
18:05 Лорьян - Марсель 0:3 Окончен
21:45 ПСЖ - Труа 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
18:30 Бавария - Штутгарт 2:2 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья 1:1 Окончен
22:00 Атлетико - Реал 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Сербия - Украина
15:25
Баскетбол. Кубок Украины. Четвертьфинал. Будивельнык - Прометей

Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку

Також в скарбничку команди поклали одне срібло та чотири бронзи
Olympics
12:13
Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку
Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна / Фото - Facebook
В Бразилії завершився 7-й день Дефлімпіади-2021.

За підсумками змагального дня українська команда завоювала 13 медалей: 8 золотих, 1 срібло та 4 бронзи.
Золоті нагороди здобули:

Єлизавета Топчанюк  – шосейний велоспорт критеріум;

Назар Левицький та Ганна Федосєєва – спортивне орієнтування у суперспринті – естафета, мікст;

Інна Афонченко та Олексій Лазебник – кульова стрільба з пневматичного пістолета на 10 м – мікст;

Наталія Урсуленко – штовхання ядра;

Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна – естафета 4х400 м – мікст;

Роксолана Овчаренко та Максим Будник – настільний теніс – мікст;

Ірина Терещенко – плавання – 100 м брасом;

Артем Карниш, Іван Зіненко, Максим Дудник та Владислав Адамович – плавання – естафета 4х200 м вільним стилем.

Срібну медаль у семиборстві завоювала Катерина Потапенко.

Бронзові нагороди у скарбничку команди поклали Микола Носенко (біг на 100 м), Геннадій Закладний та Юлія Ходько (настільний теніс – мікст), Владислав Кремляков (плавання – 50 м на спині) та Марія Леванович (тхеквондо – до 67 кг)
Україна продовжує очолювати медальний залік турніру:

1. Україна – 39-16-22 (77 медалей)

2. США – 14-4-16 (34)

3. Японія – 10-6-8 (24)
Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.

«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Olympics

Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку
Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку
12:13
Бубка: «Головна задача – кожен повинен бути на своєму фронті та захищати інтереси своєї держави»
Бубка: «Головна задача – кожен повинен бути на своєму фронті та захищати інтереси своєї держави»
08 мая 21:41
Що там по «спорт внє палітікі»? Через російські обстріли пошкоджено 53 об’єкта спортивної інфраструктури
Що там по «спорт внє палітікі»? Через російські обстріли пошкоджено 53 об’єкта спортивної інфраструктури
07 мая 21:13
Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
Збірна України встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді
07 мая 18:30
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
07 мая 16:39
Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку
Україна виграла ще п’ять золотих медалей Дефлімпіади і домінує в загальному заліку
06 мая 11:52
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Эксклюзив
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
05 мая 16:45
Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України
Австралія виділила $100 тисяч для олімпійського руху України
04 мая 22:34
Сергій Бубка: «Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії»
Сергій Бубка: «Ми надзвичайно вдячні нашим друзям з Австралії»
04 мая 20:47
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
32
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости