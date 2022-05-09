Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку

Також в скарбничку команди поклали одне срібло та чотири бронзи

Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч та Крістіна Кіняйкіна / Фото - Facebook

В Бразилії завершився 7-й день Дефлімпіади-2021.За підсумками змагального дня українська команда завоювала 13 медалей: 8 золотих, 1 срібло та 4 бронзи.– шосейний велоспорт критеріум;та– спортивне орієнтування у суперспринті – естафета, мікст;та– кульова стрільба з пневматичного пістолета на 10 м – мікст;– штовхання ядра;та– естафета 4х400 м – мікст;та– настільний теніс – мікст;– плавання – 100 м брасом;та– плавання – естафета 4х200 м вільним стилем.Срібну медаль у семиборстві завоювалаБронзові нагороди у скарбничку команди поклали(біг на 100 м),та(настільний теніс – мікст),(плавання – 50 м на спині) та(тхеквондо – до 67 кг)2. США – 14-4-16 (34)3. Японія – 10-6-8 (24)Нагадаємо, росію і білорусь не допустили до змагань в Бразилії через військове вторгнення в Україну.