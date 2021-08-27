Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Украинец Белый с рекордом континента завоевал серебро Паралимпиады
Олимпийским чемпионом в метании копья в классе F38 стал Лемос с мировым рекордом
08:02
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Владислав Белый завоевал первую награду сборной Украины на Паралимпиаде-2020 в метании копья.
Украинец в классе – F38 с рекордом континента завоевал серебряную медаль Токио-2020. Олимпийским чемпионом с мировым рекордом стал колумбиец Хосе Лемос.
Напомним, что 10-ю медаль Украины на Паралимпийских играх-2020 завоевала прыгунья в длину Юлия Павленко.
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