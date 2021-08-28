Украинец Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпиады
Украинец Богодайко завоевал золото и стал семикратным паралимпийским чемпионом
Трусов после неплохого старта финишировал седьмым
12:07
Евгений Богодайко / Фото: ua-football.com
Пловец Евгений Богодайко завоевал для Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2020.
После победы в плавании на 100 м брассом Богодайко стал семикратным паралимпийским чемпионом – в этой же дисциплине украинец становился первым в Лондоне-2012 и Рио-2016. Также Евгений удерживает мировой рекорд, который он установил на прошлой Паралимпиаде – 1:18,71.
Еще один украинец Андрей Трусов после неплохого старта (4-й после первых 50-и метров) не сумел удержать темп и финишировал седьмым.
Напомним, что после трех дней Паралимпиады в копилке сборной Украины было 22 медали.
Комментарии 0