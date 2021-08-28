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Украинец Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпиады

Пономаренко в толкании ядра стал четвертым
Olympics Токио-2020
08:42
Украинец Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпиады
Роман Данилюк / Фото: telegraf.in.ua

Копилка сборной Украины на Паралимпиаде-2020 пополнилась еще одной медалью.

Роман Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпийских игр-2020 в толкании ядра. Владимир Пономаренко расположился следом за призовой тройкой. Олимпийским чемпионом с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес.

Украина после трех дней Токио-2020 четвертая по количеству завоеванных медалей.

Олег Шумейко-младший
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