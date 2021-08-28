После третьего соревновательного дня в активе Украины 22 медали Паралимпиады
Украинец Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпиады
Пономаренко в толкании ядра стал четвертым
08:42
Роман Данилюк / Фото: telegraf.in.ua
Копилка сборной Украины на Паралимпиаде-2020 пополнилась еще одной медалью.
Роман Данилюк с лучшим результатом сезона завоевал серебро Паралимпийских игр-2020 в толкании ядра. Владимир Пономаренко расположился следом за призовой тройкой. Олимпийским чемпионом с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес.
Украина после трех дней Токио-2020 четвертая по количеству завоеванных медалей.
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