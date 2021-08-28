Украинец Дубров стал чемпионом Паралимпиады-2020

Это четвертое золото пловцов в четвертый день Токио-2020

Денис Дубров / Фото: sport.bigmir.net

Денис Дубров завоевал седьмую золотую медаль сборной Украины на Паралимпийских играх-2020.



Пловец стал чемпионом на дистанции 200 м в комплексном плавании (класс – SM8). Дубров после баттерфляя располагался на 6-й позиции, после плавания на спине Денис был уже третьим. Брассом и вольным стилем украинец отыграл еще по 1 позиции – итоговое первое место в невероятной борьбе.

Напомним, что это четвертое золото украинских пловцов за сегодня – ранее чемпионами стали Евгений Бородайко, Максим Крипак и Михаил Сербин.