Сборная Украины вернулась в топ-5 медального зачета Паралимпиады-2020
Украинец Емельянов стал двукратным паралимпийским чемпионом
Синюк стал вице-чемпионом Токио-2020
3 сентября 08:33
Сергей Емельянов / Фото: sport.rayon.in.ua
Украинские спортсмены завоевали первое золото в 10-й день Паралимпийских игр-2020.
Параканоист Сергей Емельянов стал двукратным паралимпийским чемпионом. Как и в Рио-2016, украинец выиграл в спринте на 200 м (класс – KL3).
Также в копилку сборной Украины серебро принес Николай Синюк. Синюк стал вторым в спринте на 200 м (класс – KL2).
Напомним, что в девятый день Паралимпиады-2020 Украина вернулась в топ-5 медального зачета.
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