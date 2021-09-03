Украинец Емельянов стал двукратным паралимпийским чемпионом

Синюк стал вице-чемпионом Токио-2020

Сергей Емельянов / Фото: sport.rayon.in.ua

Украинские спортсмены завоевали первое золото в 10-й день Паралимпийских игр-2020.



Параканоист Сергей Емельянов стал двукратным паралимпийским чемпионом. Как и в Рио-2016, украинец выиграл в спринте на 200 м (класс – KL3).

Также в копилку сборной Украины серебро принес Николай Синюк. Синюк стал вторым в спринте на 200 м (класс – KL2).

Напомним, что в девятый день Паралимпиады-2020 Украина вернулась в топ-5 медального зачета.