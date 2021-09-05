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Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020

Пловец завоевал 7 медалей на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
5 сентября 12:53
Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
Максим Крипак / Фото: Getty Images

Пловец Максим Крипак стал самым титулованным участником Паралимпийских игр-2020.

Украинец в Токио, Япония, завоевал 7 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Также на Играх-2020 Крипак установил мировые рекорды на дистанциях 100 м баттерфляем и 100 м на спине.

Всего украинские паралимпийцы заработали 98 наград, что позволило занять шестое место в медальном зачете.

Олег Шумейко-младший
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Максим Крипак Паралимпийские игры-2020

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