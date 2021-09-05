Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020

Пловец завоевал 7 медалей на Играх в Токио

Максим Крипак / Фото: Getty Images

Пловец Максим Крипак стал самым титулованным участником Паралимпийских игр-2020.



Украинец в Токио, Япония, завоевал 7 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Также на Играх-2020 Крипак установил мировые рекорды на дистанциях 100 м баттерфляем и 100 м на спине.

Всего украинские паралимпийцы заработали 98 наград, что позволило занять шестое место в медальном зачете.