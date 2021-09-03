Трусов принес очередную медаль Украине на Паралимпийских играх в Токио
Украинец Остапченко стал паралимпийским чемпионом
Пловец собрал полный комплект наград на Паралимпиаде-2020
3 сентября 13:59
Денис Остапченко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Копилка сборной Украины на Паралимпийских играх-2020 пополнилась еще одним золотом.
Медаль высшей пробы завоевал пловец Денис Остапченко. Украинец выиграл заплыв на дистанции 200 м вольным стилем (класс – S3). Другой украинец Сергей Паламарчук финишировал на 8-й позиции.
Напомним, что это уже третья медаль Остапченко. Ранее Денис завоевал серебряную и бронзовую медали.