Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Дементьев завоевал еще одну медаль в копилку сборной Украины
Украинка Николайчик завоевала медаль, победив двукратную паралимпийскую чемпионку
Иваницкая также выиграла в бронзовом финале
13:22
Наталья Николайчик / Фото: НОК Украины
Дзюдоистки Наталья Николайчик и Юлия Иваницкая завоевали бронзовые медали Паралимпиады-2020.
Николайчик в бронзовом финале с помощью иппона переборола двукратную паралимпийскую чемпионку Рамону Бруссиг, а вот Иваницкая победила в схватке за бронзу с Шизукой Хангани, выполнив ваза-ари.
Напомним, что Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге завоевала второе золото сборной Украины.
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