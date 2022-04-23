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Українські художниці завдяки Сергію Бубці отримали підтримку від FIG та на декілька місяців вирушать до Японії

Президент НОК України домовився з президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе про значну допомогу нашій збірній
Olympics
20:36
Українські художниці завдяки Сергію Бубці отримали підтримку від FIG та на декілька місяців вирушать до Японії

Збірна України з художньої гімнастики може виступати на останніх етапах Кубка світу без витрат зі свого боку. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка домовився про це з президентом Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе.

Після завершення сезону Кубка світу дівчата зі своїми тренерами вирушать до Японії на безкоштовний тренувальний збір, який триватиме від двох до трьох місяців.

Про все це президент НОК України Сергій Бубка повідомив нашу команду та президента Федерації художній гімнастики Ірину Дерюгіну під час свого візиту до Києва та зустрічі з ними на тренувальній базі «Атлет».

«Сергій Назарович для нас – це легенда спорту. Людина, яка сама пройшла все це в спорті. У нас багато  проблем з виїздами та тренуваннями. Він зараз організував всю спортивну Україну, він організовує допомогу. За це ми йому дякуємо» – сказала Ірина Дерюгіна.

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Теги

Сергей Бубка Ирина Дерюгина НОК (Украины)

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