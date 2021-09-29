Украинским атлетам, которые остановились в шаге от медали ОИ-2020, выплатят утешительные призовые

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что правительство финансово поддержит олимпийцев, которые на Олимпийских играх-2020 в Токио заняли места с четвертого по шестое:

Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей. Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, а также их тренеры.

За 4 место они получат 200 000 гривен. За 5 место – 140 000, а за 6 место – 100 000 гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 000 гривен».