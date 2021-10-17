Украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр выплатили 565,3 млн грн

В общей сложности наши спортсмены в Токио завоевали 117 медалей

Фото: НОК Украины

Министерство финансов Украины на своем официальном сайте сообщило о выплате денежных вознаграждений украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 в Токио.

«Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн гривен».

Денежное вознаграждение за золото составило $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

Помимо этого, 6,4 млн грн получили атлеты, занявшие места с четвертого по шестое. 200 тысяч гривен – четвертое место, 140 тыс. – пятое, 100 тыс. – шестое.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв 44-е место в итоговом зачете стран. Паралимпийская сборная Украины выиграла 98 наград (24 золота, 47 серебряных медалей и 27 бронзовых) – шестое место в общем зачете.

В общей сложности украинские атлеты в Токио завоевали 117 медалей.