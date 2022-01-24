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Тема дняУкраинским спортсменам рекомендуют не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде. Слова Гутцайта вызвали истерику в РФ
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Украинским спортсменам рекомендуют не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде. Слова Гутцайта вызвали истерику в РФ

Все – от Валуева до Соловьева – уже высказались
Olympics Пекин-2022
18:09
Украинским спортсменам рекомендуют не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде. Слова Гутцайта вызвали истерику в РФ
Общее фото Марии Ласицкене и Ярославы Магучих в 2021 году вызвало скандал / Фото - Getty Images

В воскресенье, 23 января, сборную Украины проводили на Олимпийские игры-2022 в Пекин. На этой Олимпиаде украинская команда будет представлена в 12-ти видах спорта, а всего делегация насчитывает 45 спортсменов.

В церемонии принимал участие и Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Его комментарий по поводу информации касательно «рекомендаций» для спортсменов касательно избежания контактов с представителями Олимпийского комитета России стал едва ли не самым знаковым событием мероприятия, информационно затмивший все остальные.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать.

Мы над этим рабо тали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – привод слова Гутцайта Суспильне.

Вадим Гутцайт / Фото - pravda.com.ua
Вадим Гутцайт / Фото - pravda.com.ua

Это решение стало реакцией министерства на скандал вокруг украинской высотницы Ярославы Магучих после Олимпиады в Токио. Тогда спортсменка попала под волну критики после общих фото и объятий с представительницей РФ Марией Ласицкене.

Этот комментарий Гутцайта вызвал волну одобрения в украинских соцсетях, но в России, как говорится, «бомбонуло». Прокомментировать высказывания Гутцайта уже успели все – от пропагандиста Владимира Соловьева до комментатора Дмитрия Губерниева.

XSPORT.ua собрал самые интересные и резонансные высказывания.

Владимир Соловьев, журналист, пропагандист:

«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что «спорт вне политики», – сказал Соловьев Спорт-Экспрессу. – Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи. Лучше бы украинцы включили голову, когда дают такие советы. Посмотрите, как достойно себя ведут и Усик, и Ломаченко. У них столько болельщиков по всему миру, не только на Украине. Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам празник.

Чтобы понять суть последних заявлений украинских политиков, необходимо погрузиться в такое же погранично-психиатрическое состояние, как у них. Это точно не является нашей задачей. Это чистейшая паранойя. Пусть потребуют от Олимпийского комитета, чтобы медали им вручали отдельно от российских спортсменов, и отдельно фотографировали. А то не дай Бог окажутся рядом на одном пьедестале! Какой ужас!»

Владимир Соловьев / Фото - Чемпионат
Владимир Соловьев / Фото - Чемпионат

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы

«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется, – сказала Роднина Чемпионату. – Нарушаются все принципы олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остается, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем».

Ирина Роднина / Фото - РИА Новости
Ирина Роднина / Фото - РИА Новости

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы

«В моем понимании это неправильно, – сказала Журова Спорт-Экспрессу. – Это отчасти нарушение принципов олимпийского движения. Ведь есть лозунг, в котором есть слово «вместе». Хорошо, что украинских спортсменов предупредили об этом заранее, чтобы не было таких историй, как с Ярославой Магучих на летней Олимпиаде. Теперь всех предупредили, что за подобные истории будет осуждение. Спортсмены из Украины общаются с нашими, но они понимают, что на играх этого делать не стоит. Чтобы не ополчилась вся нация, им придется ограничить общение с российскими спортсменами».

Светлана Журова / Фото - rbc.ru
Светлана Журова / Фото - rbc.ru

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ

«Ну, это нереализуемый вариант. Ведь можно оказаться рядом на пьедестале. Будут ли наказывать спортсменов за несоблюдение дистанции? Не знаю, я не украинская власть», — сказал Валуев Спорт-Экспрессу.

Николай Валуев / Фото - РИА Новости
Николай Валуев / Фото - РИА Новости

Дмитрий Губерниев, комментатор, журналист

«Министр — идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке? Это заявление — самая главная провокация.

Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях», – сказал Губерниев Чемпионату.

Дмитрий Губерниев / Фото - Getty Images
Дмитрий Губерниев / Фото - Getty Images

Как показывает практика, далеко не каждое решение внутри Украины вызывает такую бурную реакцию в России. И как правило, истерика в РФ бывает тогда, когда украинские решения правильные и действенные. В этом случае этот так, как минимум, с точки зрения избежания скандалов вокруг украинских спортсменов у нас в стране. А в дни Олимпиады это самое главное.

Александр Черненко
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Вадим Гутцайт Дмитрий Губерниев Ярослава Магучих

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