Украинский призер Паралимпиады-2020 Цветов отказался от общего фото на подиуме с россиянами

Бегун отстранился от спортсменов, представляющих ПКР

Игорь Цветов / Фото: UA:Перший

Серебряный призер Паралимпийских игр-2020 Игорь Цветов проявил свою политическую позицию в Японии.



Фото: UA:Перший

Украинец отказался от общего фото призеров на подиуме в связи с тем, что другими медалистами были россияне. Представители ОКР на фото оказались вдвоем.

Фото: UA:Перший

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Ярослава Магучих получила порцию критики за общее фото с российской чемпионкой Токио-2020 Марией Ласицкене.