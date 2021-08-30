Темная сторона Паралимпийских игр. В Токио выступает террорист, которого приговорили к 84 годам тюрьмы
Украинский призер Паралимпиады-2020 Цветов отказался от общего фото на подиуме с россиянами
Бегун отстранился от спортсменов, представляющих ПКР
18:02
Игорь Цветов / Фото: UA:Перший
Серебряный призер Паралимпийских игр-2020 Игорь Цветов проявил свою политическую позицию в Японии.
Украинец отказался от общего фото призеров на подиуме в связи с тем, что другими медалистами были россияне. Представители ОКР на фото оказались вдвоем.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 Ярослава Магучих получила порцию критики за общее фото с российской чемпионкой Токио-2020 Марией Ласицкене.
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