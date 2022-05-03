Українці завоювали 9 медалей в перший день Дефлімпіади-2021

6 з них вищого ґатунку

Фото: paralympic.org.ua

В перший день Дефлімпіади-2021 українці завоювали 9 медалей.



5 нагород «синьо-жовті» заробили в карате:

Золото: Янчук Карина (куміте до 68 кг), Черняєв Олександр (ката), Махно Олександр (куміте до 84 кг).

Срібло: Пантюшин Микола (куміте до 84 кг), Кальник Олександр (ката).

Ще 3 медалі були завойовані в плаванні – золото Іллі Султанова на дистанції 50 м батерфляєм, перемога чоловічої команди в естафеті (Іван Зіненко, Артем Карниш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовський) 4x100 вільним стилем, а також бронза Ірини Терещенко в комплексному плаванні на дистанції 200 м.

Ще одна нагороду у скарбничку нашої збірної додала Єлисавета Топчанюк, яка перемогла в велоспринті.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття змагань збірна зірвала оплески стоячи.