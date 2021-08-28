Украинцы Сербин и Смирнов завоевали золото и серебро Паралимпиады

Артюхов финишировал в заплыве седьмым

Фото: paralympic.org

Михаил Сербин и Виктор Смирнов принесли в копилку сборной Украины еще две медали Паралимпиады-2020.



Сербин и Смирнов заняли два первых места на подиуме по итогам заплыва на дистанции 100 м на спине (класс – S11). Еще один представитель Украины Александр Артюхов завершил заплыв на 7-й позиции.

Напомним, что сегодня золото в плавании принесли также Евгений Бородайко и Максим Крипак.