Украинцы завоевали 2 первые медали на Паралимпиаде в Токио

Награды в копилку сборной принесли фехтовальщица и пловец

Евгения Бреус / фото - invamedia.com

На Паралимпийских играх-2020 в Токио, Япония, прошел первый соревновательный день. В копилку сборной Украины 2 спортсмена принесли награды.

Дебютную бронзу на Играх завоевала 38-летняя Евгения Бреус в фехтовании на сабле на колясках в классификации А. В полуфинале она уступила грузинке – 12:15. В поединке за бронзу победила представительницу Венгрии – 10:15.

В Рио Бреус становилась бронзовым призером на шпаге.

Вторую медаль Украине принес пловец Антон Коль. На дистанции 100 метров на спине с результатом 2.28,29 он стал вторым. Коль выступает в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что на предыдущих Играх Украина заняла 3-е место в итоговом медальном зачете.

Форма сборной Украины на Олимпиаде была признана одной из самых красивых.