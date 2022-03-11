Украина впервые за Паралимпиаду-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета
Украинцы завоевали еще 6 медалей на Паралимпийских играх-2022
Три из которых высшей пробы
12:18
Людмила Ляшенко / Фото: paralympics.org.ua
11 декабря украинцы завоевали 6 медалей в индивидуальных гонках парабиатлона Паралимпиады-2022:
Золото: Оксана Шишкова (класс B2), Александр Казик (класс B1), Людмила Ляшенко (класс LW8).
Серебро: Виталий Лукьяненко (класс B3), Тарас Радь (класс LW12).
Бронза: Григорий Вовчинский (класс LW8).
Напомним, что 9 марта сборная Украины впервые за Паралимпийские игры-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета.
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