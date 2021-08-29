Украинцы завоевали еще два золота Паралимпийских игр-2020

Чемпионами стали Оксана Зубковская и Роман Полянский

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Сборная Украины имеет в своем активе 36 медалей Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Пятый соревновательный день только в разгаре, а украинские спортсмены уже завоевали две золотые награды – Оксана Зубковская в прыжках в длину, Роман Полянский в академической гребле на 2000 м.

Для Полянского – это второе золото в карьере после Рио-2016. Ну а Зубковская – вообще феномен. Рекордсменка мира выигрывала золотые медали в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016!

Таким образом, на счету сборной Украины 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.



