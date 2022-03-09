Сборная Украины приблизилась к лидеру медального зачета Паралимпиады-2022
Украинцы завоевали еще две медали Паралимпийских игр-2022
Очередные награды Шишковой и Вовчинского
09 марта 12:56
Оксана Шишкова / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
9 декабря украинцы на Паралимпиаде-2022 завоевали две награды в лыжных гонках.
Оксана Шишкова в спринте завоевала уже четвертую медаль Пекина-2022 – серебро (класс B2), а Григорий Вовчинский третью – бронза (класс LW8).
Напомним, что после 8 декабря сборная Украины находилась на втором месте в медальном зачете Паралимпийских игр-2022.
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