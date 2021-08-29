Ушел из жизни экс-президент МОК Рогге

На счету Рогге 3 Олимпиады

Жак Рогге / фото - Чемпионат

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге ушел из жизни в возрасте 79 лет. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы, впоследствии стал почетным главой организации.

Рогге 16 раз становился чемпионом Бельгии по парусному спорту, 1 раз побеждал на мировом первенстве и трижды принял участие в Олимпийских играх как участник. Также трижды Жак занимался организацией Олимпиады: в 2004, 2008 и 2012 годах.

После 2013 года он стал специальным послом по делам молодёжи, беженцев и спорта при Организации Объединенных Наций.

В знак уважения к Жаку Рогге олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней на всех объектах МОК.