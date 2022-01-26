Одна из претенденток на медали в Пекине-2022 пропустит Олимпийские игры
Уважение к СМИ? Организаторы ОИ-2022 в Пекине раздали журналистам презервативы большого размера
Спортсмены также получат средства контрацепции
12:45
Фото: Reuters
Организаторы Олимпийских игр в Пекине, начав бесплатную раздачу средств контрацепции, предоставили журналистам презервативы большого размера.
«Все, кто связан с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять предписанное количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования».
Первые средства контрацепции получили журналисты. Все бы ничего, но на упаковке указан увеличенный размер кинг-сайз.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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