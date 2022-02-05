В МОК назвали приблизительное количество болельщиков, которые приедут в Пекин-2022
В день открытия Олимпиады-2022 было выявлено 45 случаев заражения коронавирусом
20 из них – у спортсменов и представителей сборных
07:56
Пекин-2022 / Фото - theguardian.com4 февраля в Пекин (Китай) прибыли 287 человек, которые причастны к проведению Олимпийских игр, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных.
В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом, 20 из них – у спортсменов и представителей сборных. Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
Также 19 случаев заражения COVID-19 были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – 5 из них у спортсменов и представителей команд.
5 февраля, в Пекине-2022 пройдут соревнования с участием украинских спортсменов. Расписание стартов.
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