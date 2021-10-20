Заслужено. Паралимпиец Крипак удостоился награды Героя Украины
В Киеве открыли звезды паралимпийцам Крипаку, Смирнову и Юрковской
Ранее Крипак уже получил награду Героя Украины
14:36
Максим Крипак / Фото: paralympic.org.ua
В центре Киева на Аллее славы состоялась торжественная церемония открытия звезд паралимпийцев – пловцов Максима Крипака, Виктора Смирнова, а также парабиатлонистки Елены Юрковской. Событие прокомментировал президент национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
«Это действительно уникальное событие – открытие трех паралимпийских звезд. Да еще и каких – героев Украины. Герои украинского паралимпийского спорта – провайдеры становления и признания Украины в мире.
Очень значимо, что признание украинских паралимпийцев становится частью общественного сознания граждан Украины, власти, гражданского общества и социально ответственного бизнеса».
Напомним, ранее Крипак удостоился награды Героя Украины.