В Китае – вспышка COVID-19 среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде

Тем не менее, проникновение инфекции в общественность является маловероятным

Фото: scmp.com

Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских Играх в Пекине выросло до 19 в пятницу – днем ранее было лишь два случая.

Отмечается, что включительно со спортсменами и официальными лицами, 36 сотрудников, связанных с Играми, были заражены: 29 – по прибытии в пекинский аэропорт и семеро уже в «замкнутой петле», которая отделяет персонал мероприятия от публики.

Главный врач Игр Брайан Макклоски заявил, что сейчас – пиковый период, когда люди прибывают в Китай. По словам Макклоски, организаторы не сомневаются в своей системе профилактики COVID-19, и проникновение инфекции в общественность является маловероятным.

Согласно подсчету Reuters предыдущих заявлений, количество случаев среди спортсменов и официальных лиц команд превысили количество случаев среди «других заинтересованных сторон», включая СМИ, спонсоров и персонал, впервые с того времени, как 23 января Китай начал публиковать ежедневные данные о случаях COVID-19, связанных с Олимпийским Играми.