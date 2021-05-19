Президент НОК США: «Мы не поддерживаем бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине»
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
У официального Вашингтона конфликт с властями КНР
19 мая 10:42
Конгресс США
В Конгрессе США призвали бойкотировать на дипломатическом уровне зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Заявление прозвучало от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает BBC.
«Я предлагаю и поддерживаю тех, кто предлагал то же самое. Дипломатический бойкот. Руководители ведущих мировых держав должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай».
Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Напомним, более 80% японцев против проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
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