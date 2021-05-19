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В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине

У официального Вашингтона конфликт с властями КНР

Olympics
19 мая 10:42
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
Конгресс США

В Конгрессе США призвали бойкотировать на дипломатическом уровне зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Заявление прозвучало от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает BBC.

«Я предлагаю и поддерживаю тех, кто предлагал то же самое. Дипломатический бойкот. Руководители ведущих мировых держав должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай».

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, более 80% японцев против проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Карен Агабекян
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Теги

Пекин-2022

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