В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта

МОК консультируется з президентом НОК Украины с первого дня войны

Бубка, Гутцайт и Бах/Фото: МОК

На официальном сайте Международного Олимпийского комитета (МОК) сегодня вышел пресс-релиз, посвященный встрече президента МОК Томаса Баха с украинскими велосипедистами, президентом НОК Украины Сергеем Бубкой и Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом в Швейцарии, где наши спортсмены продолжают тренировки благодаря помощи Международного союза велосипедистов.

В этой новости МОК в который раз отметил важную роль Сергея Бубки в принятии решения о беспрецедентном отстранении спортсменов из стран-агрессоров рф и рб от международного спорта:

«МОК – в консультации с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой – незамедлительно осудил войну и нарушение Олимпийского перемирия, когда 24 февраля началось российское вторжение в Украину. Уже тогда МОК призвал все международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов, как и официальных лиц, к участию в соревнованиях.