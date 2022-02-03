Глава МОК во время Олимпийских игр-2022 хочет встретиться с «пропавшей» теннисисткой Пэн Шуай
В МОК назвали приблизительное количество болельщиков, которые приедут в Пекин-2022
Билеты на Игры изъяли из продажи еще в начале января
12:47
Олимпийские игры-2022 / фото - Getty Images
Вице-президент оргкомитета «Пекин-2022» Ян Шуань во время сессии Международного олимпийского комитета назвала приблизительное число болельщиков, которые посетят зимние Олимпийские игры.
Учитывая, что билеты изъяли из продажи еще в начале января, Игры в этом году посетят более 150 тысяч фанатов.
«В число этих зрителей войдут иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, учащиеся начальных и средних школ».
Напомним, Абраменко и Назарова будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия ОИ.
За последние сутки на Играх в Пекине выявлено 55 случаев заражения COVID-19.
Комментарии 0