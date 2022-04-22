В МОК обговорили подальші санкції проти рф та білорусі у спортивному секторі

МОК підтримує санкції проти будь-якого представника Олімпійського співтовариства, який підтримує війну

Фото: IOC

Президент МОК Томас Бах, Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка на зустрічі у штаб-квартирі МОК в Лозані обговорили заклики до подальших санкцій проти рф та білорусі у спортивному секторі.

Президент Міжнародного олімпійського комітету ясно дав зрозуміти, що МОК підтримує санкції проти будь-якого представника Олімпійського співтовариства, який підтримує війну. Томас Бах продовжує стежити за ситуацією, як зазначено у посланні «Дайте миру шанс» від 11 березня 2022 року. Він також підтвердив, що, природньо, Олімпійський рух поважає заходи, які вживають відповідні уряди.

Нагадаємо, ще 24 лютого МОК – після наданої інформації президентом НОК України Сергієм Бубкою – негайно засудив війну та порушення Олімпійського перемир'я. Вже на той час МОК закликав усі Міжнародні Спортивні Федерації (МСФ) не допускати російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до участі у міжнародних змаганнях, щоб забезпечити чесність та справедливість глобальної конкуренції. Він також рекомендував МСФ перенести усі заплановані змагання з росії та білорусі. Крім того, ряд членів російського уряду, включаючи президента російської федерації, були піддані санкціям за порушення олімпійського перемир'я. МОК також призупинив тендерний процес з продажу медіаправ на території білорусі та російської федерації для Ігор в Мілан/Кортина-2026 та Лос-Анджелесі-2028.

У свою чергу, президент НОК України Сергій Бубка зазначив:

«Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а його оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти».