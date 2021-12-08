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В МОК прокомментировали дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
В комитете уважают политические решение стран
14:34
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший прокомментировал решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине. Слова функционера приводит портал The Guardian.
«Мы всегда просим проявить большего уважения и минимального вмешательства со стороны политического мира. Мы уважаем политические решения политических органов».Напомним, ранее США и Австралия объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.
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