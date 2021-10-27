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В НОК Украины отреагировали на допинговый скандал

Комментарий дал вице-президент комитета Равиль Сафиуллин
Olympics
17:05
В НОК Украины отреагировали на допинговый скандал

В Национальном олимпийском комитете Украины отреагировали на допинговый скандал.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало результаты расследования «Геркулес», в котором обвинило Национальное антидопинговое агентство Украины (НАДЦ) в манипуляциях с допинг-тестированием спортсменов.

Комментарий по этому вопросу дал вице-президент НОК Украины Равиль Сафиуллин:

«Пока этот вопрос в стадии изучения. 28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета по антидопинговому контролю. Все остальное – без комментариев».

Напомним, директор НАДЦ и его заместитель подали в отставку.

Источник: meta-ratings.com.ua Сергей Остапенко
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