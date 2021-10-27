Директор НАДЦ подал в отставку после обвинений от WADA
В НОК Украины отреагировали на допинговый скандал
Комментарий дал вице-президент комитета Равиль Сафиуллин
17:05
В Национальном олимпийском комитете Украины отреагировали на допинговый скандал.
Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало результаты расследования «Геркулес», в котором обвинило Национальное антидопинговое агентство Украины (НАДЦ) в манипуляциях с допинг-тестированием спортсменов.
Комментарий по этому вопросу дал вице-президент НОК Украины Равиль Сафиуллин:
«Пока этот вопрос в стадии изучения. 28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета по антидопинговому контролю. Все остальное – без комментариев».
Напомним, директор НАДЦ и его заместитель подали в отставку.
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