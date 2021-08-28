В Паралимпийской деревне беспилотный автомобиль сбил спортсмена. Автоконцерн сразу же снял его с производства

Дзюдоист должен был участвовать в соревнованиях для слабовидящих

Тема дня

ДТП произошло прямо на территории Паралимпийской деревни / Фото - Getty Images

Японский дзюдоист Арамицу Китазоно отказался от выступления на Паралимпийских играх в Токио. Причиной стало то, что он попал в ДТП прямо в Паралимпийской деревне.

Китазоно должен был принять участие в соревнованиях в весовой категории до 81 кг среди слабовидящих спортсменов, но отказался от участия из-за травмы головы. Как оказалось, на территории Паралимпийской деревни его сбил беспилотный автомобиль. Инцидент произошел 26 августа около 14:00 по местному времени. Автомобиль e-Palette сбил Катизоно на пешеходном переходе после поворота направо. В тот момент спортсмен направлялся в столовую, которая расположена через дорогу от места, где он проживает.

Автомобиль e-Palette / Фото - Getty Images Автомобиль e-Palette / Фото - Getty Images

После этого столкновения Китазоно получил травму головы и обеих ног, а его лечение займет около двух недель. По словам вице-президента Паралимпийского комитета Японии Хидефуми Такахаси, Китанозо не получил серьезных травм, но снялся с соревнований по рекомендации врачей.

«Врач команды японской делегации был задействован с самого начала этого инцидента. По его мнению, после этой аварии состояние спортсмена было не самое хорошее. Он страдает от потери аппетита. Мы сделали МРТ его головного мозга, и никаких отклонений от нормы и внешних повреждений выявлено не было. Но он чувствует себя не лучшим образом».

Сразу после инцидента вопросы возникли к концерну Toyota – японскому производителю автомобилей, который и разработал e-Palette, ставшего виновником ДТП. Более того, Toyota Motor Corporation еще является и одним из самых больших партнеров Токио-2020. Компания вынуждена была извиниться за эту ситуацию и сообщила, что производство этих автомобилей уже остановлено.

«Нам очень жаль, что авария заставила многих обеспокоиться», – сказал президент Toyota Акио Тойода. – Транспортное средство сильнее человека, поэтому я, очевидно, беспокоюсь об их качестве. Этот момент показывает, что автономные транспортные средства еще нереальны для обычных дорог».

Арамицу Китазоно / Фото - Then24.com Арамицу Китазоно / Фото - Then24.com

Оргкомитет Токио-2020 также вынужден был приносить извинения за то, что не до конца создал условия в Паралимпийской деревне для слабовидящих спортсменов.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы авария не повторилась, – сказал представитель оргкомитета Хидемаса Накамура. – У нас есть слабовидящие спортсмены и люди в инвалидных колясках, которые живут в деревне, поэтому мы должны убедиться, что она является безопасной средой для всех. Мы тщательно рассмотрим и изучим ситуацию».

Несколько дней назад организаторы Паралимпийских игр в Токио допустили курьезную ошибку, включив не тот гимн после победы российского спортсмена.