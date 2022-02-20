В Пекине-2022 Украина повторила достижение Турина-2006

Речь идет о медальном зачете

Фото: НОК Украины

В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры-2022.

В медальном зачете сборная Украины заняла 25 место. Таким образом, «сине-желтая» команда повторила свой результат Турина-2006, с той лишь разницей, что тогда украинцы завоевали две бронзы, а сейчас – одно серебро.

При этом лучший результат независимой Украины на ОИ – 13 место в Лиллехаммер-1994.

Итоговый медальный зачет Игр-2022.