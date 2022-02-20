Австрия выиграла командный микст в горных лыжах Пекина-2022
В Пекине-2022 Украина повторила достижение Турина-2006
Речь идет о медальном зачете
10:03
Фото: НОК Украины
В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры-2022.
В медальном зачете сборная Украины заняла 25 место. Таким образом, «сине-желтая» команда повторила свой результат Турина-2006, с той лишь разницей, что тогда украинцы завоевали две бронзы, а сейчас – одно серебро.
При этом лучший результат независимой Украины на ОИ – 13 место в Лиллехаммер-1994.
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